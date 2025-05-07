Грузовой поезд насмерть сбил 21-летнюю жительницу Омска в наушниках

Грузовой поезд сбил 21-летнюю девушку в Омске. Происшествие случилось на железнодорожной станции Стрела. Об этом сообщил сайт «Город 55» со ссылкой на представителей транспортной полиции Сибири.
По предварительной информации ведомства, омичка передвигалась вдоль путей в наушниках, из-за чего не услышала приближающегося состава. Машинист, увидев пешехода, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
От тяжелых травм пострадавшая скончалась на месте. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
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