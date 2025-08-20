Поезд сбил мужчину в метро на станции «Печатники» в Москве

На станции метро «Печатники» в Москве произошло ЧП — поезд сбил человека. Подробности сообщил источник 360.ru.

На южном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличили интервалы движения из-за человека на рельсах. Источник сообщил, что человек упал под поезд на станции «Печатники».

«По громкоговорителю озвучили, что по техническим причинам ограничено движение с „Волжской“ по „Дубровку“. Поезд из центра на север стоял минут пять-семь, может дольше, мы не сразу подошли», — рассказал 360.ru очевидец.

Позже столичный дептранс сообщил, что движение на Люблинско-Дмитровской линии вводится в график. Временная остановка движения длилась около 11 минут.

В Ленинградской области 15 августа грузовой поезд насмерть сбил женщину. ЧП случилось ночью на 27-м километре у станции Новолисино Тосненского района.