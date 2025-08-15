Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Ленобласти

В Ленинградской области транспортная полиция выясняет обстоятельства трагедии на железнодорожных путях. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу УТ МВД РФ по СЗФО.

Происшествие случилось ночью на 27-м километре у станции Новолисино Тосненского района. Там грузовой поезд Бабаево — Гатчина насмерть сбил 56-летнюю местную жительницу.

По предварительным данным, женщина шла вдоль путей перед приближающимся составом. Несмотря на усилия машиниста, столкновения избежать не удалось. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Проводится проверка.