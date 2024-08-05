Девочка-подросток погибла под колесами поезда в Ставропольском крае

Смертельная авария с участием 16-летней девочки произошла накануне в Минеральных Водах. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на УТ МВД России по Ставропольскому краю.

Установлено, что на перегоне «Нагутская — Суворовская» пассажирский поезд сбил подростка. На данный момент основной причиной случившегося считают нарушение правил безопасного поведения на ж/д объектах.

Погибшая проживала в селе Нижняя Александровка.

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