Сегодня 16:24 Девочка-подросток погибла под колесами поезда в Ставропольском крае
Смертельная авария с участием 16-летней девочки произошла накануне в Минеральных Водах. Об этом сообщил
сайт newstracker.ru со ссылкой на УТ МВД России по Ставропольскому краю.
Установлено, что на перегоне «Нагутская — Суворовская» пассажирский поезд сбил подростка. На данный момент основной причиной случившегося считают нарушение правил безопасного поведения на ж/д объектах.
Погибшая проживала в селе Нижняя Александровка.
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