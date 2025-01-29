Поезд с пассажирами застрял из-за снежного заноса в районе Южно-Сахалинска

Пассажирский поезд застрял из-за снежного заноса недалеко от Южно-Сахалинска. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По данным журналистов, в салоне находилось три пассажира. Происшествие случилось на станции «Сокол». По словам пресс-секретаря АО «Пассажирская компания Сахалин» Вячеслава Батумски, всех пассажиров уже посадили в автобус и довезли до точек назначения.

«Сейчас компания активно расчищает железнодорожное полотно. На данный момент сбоев в расписании нет», — заявил он.

Также в аэропорту Южно-Сахалинска отменили минимум восемь рейсов в связи с нелетной погодой. В городе Советская Гавань Хабаровского края ввели режим повышенной готовности из-за снегопада.

Ранее стало известно о переводе всех школ Южно-Сахалинского городского округа на дистанционный формат работы. Это связано с подходящим на остров циклоном. Удаленка продлится до тех пор, пока метель не стихнет.