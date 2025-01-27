Школы Южно-Сахалинска отправят на удаленку из-за сильной метели

Школы Южно-Сахалинска переведут на удаленку с 28 января из-за сильной метели

Все школы Южно-Сахалинского городского округа переведут на дистанционное обучение с 28 января из-за подходящего к острову циклона. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Это вынужденная мера, принимаемая ради безопасности школьников. Она продлится до момента, пока метель не стихнет. Детские сады продолжат работать в обычном режиме», — отметили в администрации.

Информацию по учебному процессу на среду, 29 января, мэрия Южно-Сахалинска разместит дополнительно.

«Обращаемся к работодателям Южно-Сахалинска с просьбой перевести сотрудников на удаленный режим работы, за исключением задействованных в жизнеобеспечении города предприятий», — добавили в пресс-службе.

В середине января учеников школ Саратова и Энгельса перевели на дистанционный режим из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.