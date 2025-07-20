Поезд с химикатами сошел с рельсов в США

В американском штате Иллинойс поезд, перевозящий химикаты, сошел с рельсов. Произошла утечка расплавленной серы, сообщило издание Newsweek со ссылкой на компанию-перевозчик Norfolk Southern.

В пятницу, 18 июля, один из поездов компании, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов незадолго до 19:00 (03:00 19 июля по московскому времени).

«По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу», — сообщил перевозчик.

Пострадали двое сотрудников поезда. Их госпитализировали с травмами, но угрозы для их жизни нет. В компании также заявили об отсутствии угрозы для населения из-за случившегося ЧП.

Мэр города Маунт-Кармел Джо Джадж отметил, что утечка химикатов оказалась значительной. Он добавил, что из-за нее уже перекрыты дороги и воздушное пространство.

Ранее в Новосибирской области локомотив и три вагона сошли с рельсов.