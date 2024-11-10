Поезд с футбольными фанатами загорелся от грузового состава в Польше

Onet: более 1000 человек эвакуировали в Польше из-за пожара на двух поездах

Пассажирский и товарный поезда загорелись в городе Познань на западе Польши. Спасатели эвакуировали с места ЧП около тысячи человек, сообщило издание Onet.

По данным пожарной службы, информация о возгорании в вагоне грузового поезда поступила около 15:00 по местному времени. В тот момент рядом с ним находился пассажирский состав, в котором болельщики футбольного клуба «Легия» ехали на матч с познаньским «Лехом».

Огонь стремительно перекинулся с одного поезда на другой. Очевидцы услышали взрывы, которые связали с бензовозами на расположенном поблизости разливочном заводе. Правоохранители также рассматривают версию о том, что поезд могли поджечь хулиганы.

Ранее у границы американского штата Аризона с Нью-Мексико с рельсов сошел перевозивший бензин и пропан поезд. После этого загорелись полдюжины железнодорожных вагонов. В результате ЧП никто не пострадал.