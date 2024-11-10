Поезд с футбольными фанатами загорелся от грузового состава в Польше

Пассажирский и товарный поезда загорелись в городе Познань на западе Польши. Спасатели эвакуировали с места ЧП около тысячи человек, сообщило издание Onet.
По данным пожарной службы, информация о возгорании в вагоне грузового поезда поступила около 15:00 по местному времени. В тот момент рядом с ним находился пассажирский состав, в котором болельщики футбольного клуба «Легия» ехали на матч с познаньским «Лехом».
Огонь стремительно перекинулся с одного поезда на другой. Очевидцы услышали взрывы, которые связали с бензовозами на расположенном поблизости разливочном заводе. Правоохранители также рассматривают версию о том, что поезд могли поджечь хулиганы.