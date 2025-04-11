Поезд с европейскими туристами закидали камнями в Киргизии

Неизвестные забросали камнями и разбили окна в вагонах поезда, в котором находились туристы из Европы. О происшествии сообщили на официальном сайте государственного предприятия «Киргизские железные дороги».

«Неизвестные бросали камни в окна вагонов туристического поезда и разбивали их. Поезд выехал из города Балыкчы Иссык-Кульской области и перевозил туристов из ряда европейских стран», — рассказали представители компании.

ЧП произошло около 22:00 8 апреля по местному времени на перегоне Кант — Аламедин.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал сотрудник поездной бригады. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в открытом море в Таиланде застряла лодка с российскими туристами. Судно отправившихся на экскурсию россиян сломалось, поэтому путешественники были вынуждены несколько часов ждать другой борт. Внутри не было туалета, усугубляли ситуацию и неблагоприятные погодные условия — сильный дождь и молнии.