Лодка с российскими туристами застряла в открытом море на Пхукете

Группа российских туристов на несколько часов застряла в лодке в открытом море на Пхукете. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника, россияне отправились на экскурсию по островам Пхи-пхи, Краби, бухте Майя Бэй и другим популярным локациям среди путешественников, где снимали знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Билеты на тур стоили около десяти тысяч рублей.

Поездка не задалась с самого начала. Едва отправившись на первый остров, лодка туристов сломалась посреди моря. Сотрудники турфирмы полтора часа чинили ее, но возобновить работу судна не получилось. Тогда к группе отправили вторую лодку.

На другом борту туристы смогли проплыть по всем островам. Однако на обратном пути сломалась и эта лодка. У нее закончилось топливо.

Путешественники были вынуждены несколько часов ждать другое судно. На борту не было туалета, усугубляли ситуацию и неблагоприятные погодные условия — сильный дождь и молнии. Некоторым людям стало плохо от качки, кто-то был напуган и плакал. Вернуться на берег они смогли только к девяти часам вечера.

Накануне сотрудники таможни в аэропорту Омска обнаружили в ручной клади одного из вернувшихся из поездки в Таиланд российских туристов высушенную голову крокодила. Мужчина заявил, что привез часть рептилии для собственной коллекции и не знал о необходимости предоставления разрешительных документов и декларирования.