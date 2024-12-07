Поезд протаранил автомобиль с тремя людьми на Кубани

В Лабинском районе на железнодорожном переезде произошла авария. Поезд столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехали три человека. Началась проверка, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Авария случилась вечером 7 декабря на нерегулируемом железнодорожном переезде на 38-м километре перегона Мостовской — Лабинск. Электропоезд столкнулся с легковым автомобилем и сильно смял его. Находившиеся в машине мужчина, женщина и девочка получили травмы.

Скорая помощь доставила пострадавших в больницу. Краснодарский следственный отдел на транспорте устроил доследственную проверку.

За рулем ВАЗ 2110 находился 19-летний водитель, уточнила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края. Машина выехала на пути в пределах видимости приближающегося локомотива, и машинист начал экстренное торможение, но это не помогло.

В Кировской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Три человека погибли.