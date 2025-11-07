Человек погиб на станции Чертаново в Москве

Рано утром на станции Чертаново Павелецкого направления МЖД погиб человек. О происшествии сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, погибший получил «поездную травму». Других деталей случившегося пока нет, все обстоятельства уточняются.

Ранее поезд насмерть сбил 20-летнего мужчину в Курганской области. Происшествие случилось в сентябре, на 2357-м километре станции Курган.

Как выяснили правоохранители, погибшим оказался местный житель, он переходил рельсы в неположенном месте. Машинист попытался экстренно затормозить и подал предупреждающие звуковые сигналы. Однако предотвратить столкновение не удалось.

Парень скончался на месте от полученных травм. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.