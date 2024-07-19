Пробка на четыре километра растянулась на трассе М-2 в районе Подольска из-за крупного ДТП. В аварию попали грузовая «Газель» и легковушка. Видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru.
На место уже прибыли сотрудники полиции. Точных данных о пострадавших в результате ДТП нет.
По словам очевидцев, в легковой машине находились дети. Подтверждения этой информации пока не поступало.
В районе аварии образовался большой затор. Примерное время ожидания в пробке составляет 40 минут. Обстоятельства случившегося уточняются.
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ДТП с «Газелью» и легковушкой собрало огромную пробку на трассе М-2 в районе Подольска
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