ДТП с «Газелью» и легковушкой собрало огромную пробку на трассе М-2 в районе Подольска

Огромная пробка скопилась на М-2 в районе Подольска из-за ДТП с «Газелью»

Пробка на четыре километра растянулась на трассе М-2 в районе Подольска из-за крупного ДТП. В аварию попали грузовая «Газель» и легковушка. Видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru.

На место уже прибыли сотрудники полиции. Точных данных о пострадавших в результате ДТП нет.

По словам очевидцев, в легковой машине находились дети. Подтверждения этой информации пока не поступало.

В районе аварии образовался большой затор. Примерное время ожидания в пробке составляет 40 минут. Обстоятельства случившегося уточняются.

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