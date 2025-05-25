Поезд наехал на взрывное устройство в Белгородской области

В Новооскольском округе железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв», — уточнил глава региона.

Гладков добавил, что обошлось без пострадавших, повреждения получила только контактная сеть железнодорожного пути.

На месте работают все оперативные службы, движение поездов на время приостановили. Губернатор пояснил, что информация еще уточняется.

Ранее в Белгородской области два сотрудника МЧС получили ранения при ликвидации возгорания сухой травы после атаки дрона ВСУ. Когда они тушили пожар, беспилотник еще раз атаковал.