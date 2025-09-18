Поезд на Сокольнической линии остановился из-за упавшего на рельсы человека

Человек попал под поезд в московском метро на Сокольнической линии. Об этом 360.ru рассказала одна из пассажирок.

«Уже стоим долго очень, не доехали до Красносельской, очень душно в поезде становится», — подчеркнула она.

Девушка добавила, что сотрудники вызвали службу безопасности.

«Машинист озвучил в поезде, что человек упал под поезд», — добавила собеседница 360.ru.

Информацию о проблемах с движением на Сокольнической линии подтвердили в московском Дептрансе. По его данным, поезда перестали курсировать от станции «Парк культуры» до «Сокольников».

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — добавили в пресс-службе.

Ранее в московском метро временно остановили эскалатор — у молодого человека случился приступ эпилепсии, и он упал. В результате пассажир сильно ударился головой. Через некоторое время эскалатор снова заработал.