На станции метро «Шаболовская» остановили эскалатор из-за упавшего человека

Пассажиру московского метро стало плохо на станции «Шаболовская», его зажало на эскалаторе. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По словам очевидицы, у мужчины ухудшилось самочувствие из-за сахарного диабета.

«Он упал, и ему что-то зажевало. Эскалатор остановили», — рассказала она.

Пассажира осмотрели медики, срочная медицинская помощь ему не потребовалась. Позже источник 360.ru уточнил, что у молодого человека случился приступ эпилепсии. В результате он сильно ударился головой.

UPD: по данным пресс-службы Московского метрополитена, эскалаторы на станции «Шаболовская» работают в штатном режиме. Пострадавшему оказали необходимую помощь.

«Ранее один из эскалаторов был остановлен на короткое время из-за падения человека — он внезапно почувствовал себя плохо», — отметил представитель метрополитена.

Он добавила, что Московский метрополитен просит пассажиров соблюдать правила и быть внимательными.

Ранее женщина провалилась в люк в одном из помещений Новодевичьего монастыря в Москве. Пострадавшая не потеряла сознание, но пожаловалась на боль в ноге.

Сотрудники МЧС достали ее из люка и передали медикам. Врачи установили, что женщина сломала ногу. По словам очевидца, москвичка рухнула, когда шла в уборную. Кто и зачем сдвинул крышку — неизвестно.