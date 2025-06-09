Люди застряли на огромной высоте на аттракционе на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: люди застряли на высоте 10 метров на аттракционе в Москве

В понедельник люди застряли на большой высоте на аттракционе на юго-западе Москвы. Об этом стало известно 360.ru.

ЧП произошло парке на проспекте Андропова. Люди застряли на аттракционе «Воздушный поезд» на высоте около 10 метров. На место отправились экстренные службы.

Источник 360.ru сообщил, что всего в аттракционе восемь вагонов, на высоте застряли 17 человек, из них пятеро – дети. Администрация сейчас ставит вышку у головного вагона, чтобы дать электричество и поезд поехал.

Upd: позднее стало известно, что аттракцион запустили в ручном режиме.

МЧС России в Telegram-канале подтвердило, что проводится спуск вагончика в аварийном режим для высадки людей. Пожарно-спасательные подразделения держат ситуацию на контроле.

Ранее в парке развлечений в Магнитогорске аттракцион во время катания застрял на высоте. Находившиеся в нем люди повисли головами вниз.

Сотрудники стали сами чинить механизм вместо вызова спасателей. Его удалось запустить только через 15 минут. Застрявшие посетители оказались напуганы, некоторые из них кричали от страха. а часть посетителей сразу покинула парк.