Поэта арестовали в Петербурге за мат и плетку в библиотеке

Житель Санкт-Петербурга устроил перфоманс с плеткой во время публичного чтения стихов в библиотеке. Фрунзенский районный суд арестовал его на пять суток за непристойное поведение, сообщила пресс-служба городских судов.

В суде рассказали, что поэт участвовал в «Чемпионате поэзии» в Библиотечном центре искусства и поэзии имени Есенина под псевдонимом Ян Лен. Во время выступления он выражался нецензурной бранью, обнажался перед зрителями, расстегивая на себе халат, и доставал плетку.

На замечания посетителей библиотеки петербуржец не реагировал. На суде он признал свою вину. По словам молодого человека, он не знал о запрете на употребление мата и не рассматривал такое поведение как нарушение общественного порядка.

Ранее полиция задержала жителя Ленобласти за прикуривание сигареты от Вечного огня. Свои действия мужчина объяснил тем, что у него не было при себе зажигалки.