«Поехала спонтанно». Что известно о гибели российской триатлонистки в Барселоне

Погибшая на турнире по триатлону Ironman в Барселоне российская спортсменка Елена Смирнова поехала на соревнования спонтанно. Об этом 360.ru сообщила тренер Екатерина Шершень, с которой девушка начинала тренировки.

По ее словам, Елена была обычным любителем. Она работала и параллельно совмещала увлечение триатлоном.

«В последний год она тренировалась с московскими ребятами. Мы поддерживали связь, но на тренировках давно не пересекались. оУ нее был свой бизнес, маникюрный салон. Все ребята в команде поддерживали отношения с ней, пересекались на тренировках. Поддерживали друг друга. Хотя на старт она спонтанно поехала, такое решение было, прямо „хочу, и все“, — сказала собеседница 360.ru.

Шершень добавила, что причиной трагедии могло оказаться отсутствие на турнире близких людей для поддержки.

«Она там одна была, с подружкой, кажется. Никто из родных не поехал, не знаю, почему так получилось. У нее было много работы, была перегружена эмоционально и физически. Были свои фобии, например открытой воды. Может быть, получилось так, что никого не было рядом, кто поможет или направит», — заключила она.

Ранее стало известно о смерти Смирновой во время заплыва на открытой воде. Она подавала сигналы организаторам об ухудшении состояния, ее вытащили из воды, но попытки спасти спортсменку оказались тщетными.