Спортсменка из России погибла во время триатлона в Испании

Спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова участвовала в соревнованиях по триатлону Ironman в Барселоне и утонула. Об этом РИА «Новости» рассказала сестра погибшей Наталья.

Соревнования Ironman в Барселоне состоялись в минувшее воскресенье, 6 октября.

«Елена Смирнова утонула на соревнованиях Ironman в Барселоне», — уточнила собеседница агентства.

Ironman считают одними из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Каждая гонка серии состоит из трех этапов, проводимых без перерыва. Их устраивают в следующем порядке: заплыв на 3,86 километра, заезд на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонский забег на 42,195 километра.

Ранее на горе Дхаулагири в Непале обнаружили тело российской альпинистки Надежды Оленевой. Спортсменка сорвалась в расселину во время восхождения на гору Дхаулагири высотой 8167 метров. В 2022 году Оленева выиграла чемпионат России по альпинизму.