Подвальный бордель накрыли в Екатеринбурге

Сотрудники полиции накрыли в Екатеринбурге бордель, работавший в подвале жилого дома. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Для конспирации над входом в подвал не было никаких опознавательных знаков. Попасть туда можно было только по предварительной записи, а час со жрицей любви оценивался в пять тысяч рублей.

Находившаяся в подвале девушка призналась, что работала проституткой. Ее доставили в отделение полиции.

В апреле правоохранительные органы задержали пенсионерку из Красноярска за организацию сети публичных домов. Вместе с тремя помощницами, как считает следствие, пожилая женщина вовлекла в проституцию около двух десятков женщин, а сами бордели скрывали под вывесками массажных салонов и стриптиз-клубов.