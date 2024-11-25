Подвал московского многоквартирного дома превратили в общежитие

Жители московского ЖК «Покровское-Глебово» пожаловались, что в подвале их дома незаконно оборудовали общежития для мигрантов. Об этом 360.ru сообщил источник.

В подвалах установили душ, туалеты, кровати, стиральные машины и холодильники.

«Обеспечили общежитие электричеством, водой, канализацией за счет многочисленных незаконных врезок в общедомовые коммунальные системы, нарушили систему функционирования данных коммунальных систем во всем доме», — отметил собеседник 360.ru.

В результате жильцы дома начали сталкиваться с рядом проблем: слабым напором воды, протечками и засорами. По словам источника 360.ru, ситуация с «общежитием» является «бомбой замедленного действия» и может привести к серьезным последствиям.

«Безопасность собственников ТСЖ не волнует. Охрана выполняет функции „швейцаров“, но не охраны», — объяснил он.

Ситуацию с «общежитиями» в подвалах 360.ru прокомментировал управляющий ТСЖ «Покровское-Глебово» Кирилл Рябцев. Он подтвердил, что технические помещения оборудовали удобствами для рабочих, которые там не проживают, но находятся долгое время.

«Там люди не проживают, это технические помещения. В жилом комплексе убирается снег зимой, даже в самые сильные снегопады очищается до брусчатки с шести утра до 10 вечера. Это требует нахождения сотрудников участков благоустройства длительное время на объекте», — подчеркнул Рябцев.

Он рассказал, что все сотрудники имеют регистрацию и официальное оформление. По его мнению, выложенные в Сети ролики являются «провокацией» со стороны людей, которые не хотят платить за услуги ЖКХ.

«На троих этих граждан у них суммарный долг превышает три с половиной миллиона рублей, это злостные неплательщики», — отметил управляющий ТСЖ «Покровское-Глебово».

Он добавил, что стиральная машина необходима сотрудникам, которые занимаются ремонтом и уборкой.

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