Подушка спасла жителя Таиланда от пули

Житель Таиланда Вирасак Вичиткарнпана чудом избежал ранения, когда в его дом в провинции Аюттхая прилетели две случайные пули. Одна из них попала в подушку, на которую мужчина положил ногу. Историю невероятного спасения рассказало издание The Thaiger .

Плотный материал подушки задержал пулю, и она не причинила спящему человеку вреда. Проснувшись, Вичиткарнпана заметил на кровати и полу цементную крошку и пыль, а в стене спальни увидел отверстие от выстрела.

«Я не положил голову на ту подушку, а подпер ей ногу. Пуля прошла совсем рядом, но меня не задела», — рассказал он.

Выстрел прозвучал около двух часов дня 20 января, когда мужчина отдыхал после ночной смены. За пределами спальни он нашел еще одну пулю серебристого цвета, пуля из подушки была совсем другого оттенка. По словам Вичиткарнпана, он подумал, что выстрелы совершили из двух разных видов оружия.

Вместе с мужчиной в доме находилась его семья: жена, пожилой отец и брат с супругой. Он опубликовал в соцсетях фотографии повреждений, чтобы привлечь внимание к ситуации, и подал заявление в полицию.

Вичиткарнпана особо подчеркнул, что дом располагался примерно в двух километрах от ближайшего жилого массива, а конфликтов с соседями у семьи не было. При этом, как говорил мужчина, сведений о ходе проверки он так и не получил.

