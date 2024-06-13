Подтопленный автобус вытащили из образовавшейся после ливней «реки» в Москве

Видео 360.ru: в Москве из «реки» на дороге вытащили затопленный автобус

В Москве вытащили автобус, который наполовину затопило после мощных ливней. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

Из-за дождей на дороге в ЖК «Дмитровский парк» образовалась грязная «река». На ролике видно, как спецтехника вызволила автобус на участок трассы, практически не пострадавший от дождей.

Очевидцы сообщали, что из затопленного автобуса успели выйти все пассажиры. Транспортное средство попало под «скопление воды» около 13:40. Водитель действовал в рамках должностной инструкции, уточнили в столичном дептрансе.

Из-за потопа на Клязьминской улице после мощных ливней пришлось полностью перекрыть движение. Автомобилистам рекомендовали искать объездные пути.

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