Подросток-зацепер сорвался с электрички и погиб в Ленобласти

В Ленинградской области подросток-зацепер погиб после падения с электрички. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре .

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла на перегоне между станциями Рощино и Каннельярви. Один из подростков сорвался во время движения состава и получил травмы, несовместимые с жизнью. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Позднее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела. Следствие квалифицировало произошедшее по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, вечером 8 января 2026 года 15-летний подросток, увлекавшийся зацепингом, находился в межвагонном пространстве электропоезда «Ласточка», следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Выборг. Во время движения состава он упал на перегоне Рощино — Каннельярви и получил смертельные травмы.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств случившегося.

Месяц назад на крыше пригородного поезда на станции Выдубичи на Украине также погиб подросток-зацепер.