Подросток-зацепер заживо сгорел на крыше поезда на Украине

На крыше пригородного поезда на станции Выдубичи на Украине обнаружили подростка. Его тело охватил огонь, сообщил Telegram-канал «Левый берег Киева».

Зацепер пытался прокатиться на экспрессе, следовавшем в Киев. Когда мальчик забрался на крышу вагона, его поразило сильным ударом тока.

После происшествия поезд задержали на 30 минут с отправлением со станции Выдубичи в направлении Киев — Демеевский. Было принято решение перенести посадку пассажиров на другие пути.

Очевидцы поделились кадрами с места ЧП, на них видно крышу вагона с фигурой погибшего юноши.

Ранее в Подмосковье на железнодорожных путях нашли части тела подростка-зацепера. Мальчик пропал в Лобне в ночь на 13 октября. По одной из версий, школьник отправился в Звенигород на сходку зацеперов. Его разыскивали несколько недель.