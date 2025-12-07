Подросток-зацепер заживо сгорел на крыше поезда на Украине
Пассажиры нашли горящего зацепера на крыше киевской электрички
На крыше пригородного поезда на станции Выдубичи на Украине обнаружили подростка. Его тело охватил огонь, сообщил Telegram-канал «Левый берег Киева».
Зацепер пытался прокатиться на экспрессе, следовавшем в Киев. Когда мальчик забрался на крышу вагона, его поразило сильным ударом тока.
После происшествия поезд задержали на 30 минут с отправлением со станции Выдубичи в направлении Киев — Демеевский. Было принято решение перенести посадку пассажиров на другие пути.
Очевидцы поделились кадрами с места ЧП, на них видно крышу вагона с фигурой погибшего юноши.
Ранее в Подмосковье на железнодорожных путях нашли части тела подростка-зацепера. Мальчик пропал в Лобне в ночь на 13 октября. По одной из версий, школьник отправился в Звенигород на сходку зацеперов. Его разыскивали несколько недель.