«Обгорела спина». Подростка-зацепера ударило током на электропоезде в Искитиме

В Искитиме подросток 15 лет получил удар током от контактного провода электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, ЧП произошло на платформе «Монолитная». Мальчик залез на поезд и оказался рядом с проводами под высоким напряжением. С тяжелыми ожогами его увезли в больницу.

«Несовершеннолетний (2010 года рождения) получил травму электрическим током от контактной сети при нахождении на подвижном составе электропоезда», — сообщили в прокуратуре.

Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка.

«Ударило током, и застрял между вагонов. Обгорела спина. Остался жив», — рассказал 360.ru о происшествии один из очевидцев.

Ранее на станции МЦД-4 «Кусково» погибла девушка-зацепер. Она насмерть разбилась между первой и второй платформами. Очевидцы рассказали, что изначально на электричке находились две девушки-зацепера. Пока одна раскачивала токоприемник, вторая упала в пространство между вагонами.