Подросток застрял в дымоходе и пролежал там семь лет
Lad Bible: в Колорадо американец застрял в дымоходе заброшки и погиб
Восемнадцатилетний американец застрял в дымоходе заброшенного здания и не смог оттуда выбраться. Тело подростка обнаружили спустя семь лет после его исчезновения, сообщил Lad Bible.
Молодой человек сказал сестре, что идет погулять, но не вернулся. Семья после безрезультатных поисков предположила, что он уехал и обосновался в другом городе.
Через семь лет после исчезновения парня его тело нашли во время сноса старого дома. В полиции предполагают, что подросток хотел залезть в заброшку через дымоход, но камин оказался заблокирован. В итоге американец оказался заживо погребен в узком пространстве.
Ранее в Иркутске в подполе заброшенного дома зажало коня. Лошади паслись на арендованном участке, и одно из животных зашло в здание. Там конь провалился, так как старые доски не выдержали его веса. Самостоятельно выбраться он не мог.
На помощь лошади пришли спасатели, которые аккуратно распилили часть досок и расширили проем.