Подросток застрял в дымоходе и пролежал там семь лет

Восемнадцатилетний американец застрял в дымоходе заброшенного здания и не смог оттуда выбраться. Тело подростка обнаружили спустя семь лет после его исчезновения, сообщил Lad Bible .

Молодой человек сказал сестре, что идет погулять, но не вернулся. Семья после безрезультатных поисков предположила, что он уехал и обосновался в другом городе.

Через семь лет после исчезновения парня его тело нашли во время сноса старого дома. В полиции предполагают, что подросток хотел залезть в заброшку через дымоход, но камин оказался заблокирован. В итоге американец оказался заживо погребен в узком пространстве.

Ранее в Иркутске в подполе заброшенного дома зажало коня. Лошади паслись на арендованном участке, и одно из животных зашло в здание. Там конь провалился, так как старые доски не выдержали его веса. Самостоятельно выбраться он не мог.

На помощь лошади пришли спасатели, которые аккуратно распилили часть досок и расширили проем.