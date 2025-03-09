Подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси и успел ранить еще одного

Полицейский погиб в перестрелке с подростком в США

Несовершеннолетний застрелил полицейского в Нью-Джерси. Очевидцы рассказали, что 14-летний мальчик успел сделать не менее 29 выстрелов, сообщила газета New York Post .

Убитый, 25-летний офицер полиции Джозеф Аскона, входил в состав разведывательной группы полиции Ньюарка, которая отправилась на поимку подозреваемого в рамках расследования дела о незаконном обороте оружия. Подросток начал стрелять по автомобилю детектива, когда тот еще не успел выйти.

Напарник Аскона ответным огнем ранил агрессора, но и сам получил несколько ранений. Его жизнь вне опасности.

Позднее полиция задержала пятерых человек, включая 14-летнего стрелка. Подростку предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Ранее полицейский в США застрелил афроамериканку, которая сообщила об ограблении.