Подросток в Воронеже попытался кастрировать сам себя

В Воронежской области медики спасли 14-летнего мальчика, который едва не лишился полового органа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника, парень самостоятельно отрезал себе орган. Перед этим он посмотрел инструкцию в интернете, затем провел операцию, но началось сильное кровотечение. Школьник потерял сознание, его нашла сестра и позвонила в скорую.

Врачи вовремя оказали подростку необходимую помощь и спасли детородный орган.

При этом до того парень предупреждал родных, что намерен лишиться своего достоинства. Мать пострадавшего уточнила, что ее сын больше не думает о подобных вещах после пережитого.

