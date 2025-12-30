Подросток в Москве собрал для мошенников 100 млн рублей и случайно подкинул деньги соседке

Подросток случайно подбросил соседке сумку со 100 млн и золотом в Москве

Жительница элитного ЖК «Дом на Бурденко» в центре Москвы нашла у себя на балконе чужую сумку с наличными и украшениями на общую сумму почти 100 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Женщина вызвала полицию. Стражи порядка установили, что богатство принадлежало ее соседям сверху. Выяснилось, что мошенники несколько дней обрабатывали сына соседей и велели сбросить сбережения с балкона, чтобы их забрал курьер, однако подросток промахнулся.

В итоге имущество вернулось хозяевам, а мошенники остались ни с чем.

Telegram-канал «112» сообщил, что подростка, жившего сверху, попытались обмануть через сайт знакомств: он думал, что познакомился с девушкой, но наткнулся на мошенников, которые стали запугивать его уголовным делом за финансирование терроризма.

Ранее в Свердловской области суд взыскал с дроппера 727 тысяч рублей в пользу жертвы мошенников.