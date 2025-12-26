В Красноуральске с дроппера взыскали 727 тысяч рублей в пользу жертвы аферистов

В Красноуральске суд постановил взыскать с дроппера свыше 700 тысяч рублей. Решение вынесли в пользу потерпевшей, которая перечислила аферистам крупную сумму. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

«Финансы будут взысканы с так называемого дроппера — посредника в мошеннической схеме», — отметили в сообщении.

В ноябре 2024 года жительнице Великого Новгорода позвонил неизвестный, представился оперативником ФСБ. Он сообщил, что расследует дело о противозаконных денежных переводах, и призвал женщину отправить все накопления на специальный счет. В итоге она перевела 727 000 рублей на счет 48-летнего жителя Красноуральска.

Впоследствии установили, что этот человек был дроппером: передал злоумышленникам свои реквизиты для зачисления и обналичивания похищенных денег.

Пострадавшая обратилась в суд с иском о возврате неосновательного обогащения с владельца счета. Суд полностью удовлетворил требования, обязав ответчика выплатить истице полную сумму в размере 727 тысяч рублей.

