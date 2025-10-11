Подросток в Москве подожгла квартиру при попытке вскрыть сейф болгаркой

В Москве девочка устроила пожар при попытке вскрыть сейф по поручению аферистов

В Москве 16-летняя москвичка подожгла квартиру, пытаясь вскрыть домашний сейф с помощью болгарки по указу телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в доме на улице Коненкова. Незадолго до него неизвестный сообщил ей о пришедшей посылке и попросил сообщить код из СМС.

Аферисты выдали себя за силовиков и угрозой привлечения родителей к ответственности велели девушке установить приложение для видеоконференций на смартфон и найти их деньги.

После обнаружения дома закрытого сейфа несовершеннолетняя по указанию злоумышленников купила болгарку в магазине и начала спиливать петлю от него, что спровоцировало пожар. Девушку доставили в больницу.

Ранее аферисты убедили мать участника СВО продать две квартиры в Москве.