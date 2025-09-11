Аферисты убедили мать участника СВО продать две квартиры в Москве

Мошенники заставили продать квартиры в Москве и взять кредиты мать участника СВО

Мать участника СВО попалась на уловки мошенников. Жительница Москвы продала две квартиры и оформила три кредита, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Квартиры находились на улице Профсоюзной. По указанию аферистов женщина выставила их на продажу, а после сделок передала все деньги мошенникам.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, пострадавшая обратилась за помощью к прокурору Москвы Максиму Жуку.

Он поручил направить в суд иски о признании договоров купли-продажи недвижимости, а также кредитных договоров недействительными.

В ведомстве взяли на контроль результаты рассмотрения заявлений.

Ранее злоумышленники выманили у пожилого ученого из Санкт-Петербурга 43 миллиона рублей.

Аферисты в течение нескольких дней связывались с 91-летним мужчиной, убедив его передать им накопленные сбережения.