Подросток в камуфляже дважды пропал в Санкт-Петербурге

Пропавший в Петербурге подросток вернулся домой и снова исчез

Активисты и волонтеры вновь начали искать 16-летнего жителя Петербурга. Он пропал уже второй раз, притом домой его вернули всего сутки назад, как рассказали РИА «Новости» представители «ЛизаАлерта».

Первую заявку о поисках несовершеннолетнего подали волонтерам его родственники. Активисты нашли юношу, он уехал из Санкт-Петербурга в другой город — в какой именно, агентство не уточняло.

Дома подросток провел всего один день. Он снова сбежал и перестал выходить на связь. Представители «ЛизаАлерт» допустили, что несовершеннолетний мог уехать из Северной столицы.

Отряд «ЛизаАлерт» предоставил агентству и ориентировку с описанием юноши. Его рост составляет 185 сантиметров, он был одет в милитари-стиле — защитную куртку, камуфляжные штаны, темную майку и массивные армейские ботинки.

В начале июня в Санкт-Петербурге также пропал 13-летний мальчик. Он ушел из дома с самокатом. Накануне подросток поссорился с родителями.