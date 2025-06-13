Подросток в Башкирии погиб в ДТП

Прокуратура Башкирии начала проверку после гибели подростка в ДТП

Пьяный водитель насмерть сбил подростка на мопеде в Башкирии. Школьник скончался на месте аварии. Прокуратура республики начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла ночью на третьем километре трассы Новобалапаново — Еникеево в Абзелиловском районе произошло ДТП. Мопед «Альфа» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114.

«Проведенное сотрудниками Госавтоинспекции освидетельствование показало, что водитель отечественной машины находился в состоянии опьянения», — отметили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее два человека погибли в массовом ДТП под Нижним Новгородом. Еще шестеро, в том числе подросток, получили травмы и попали в больницы.