Два человека погибли в ДТП под Новгородом

В Нижегородской области в ДТП с тремя автомобилями погибли два человека, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Вечером 11 июня 2025 года, около 23:34, на 596-м километре трассы М-12 «Восток» в Пильнинском районе 22-летняя девушка без прав ехала за рулем Mercedes. Во время движения у машины отлетело колесо. Автомобиль врезался в отбойник и остановился на правой обочине.

Для оказания помощи рядом остановился водитель автомобиля Mitsubishi. В это время двигавшийся в том же направлении Exeed врезался в припаркованные машины. После удара Exeed перевернулся и упал на проезжую часть.

В аварии погибли 25-летний пассажир Mercedes и 20-летний пешеход. Водителя Mercedes, двух пассажиров Mitsubishi — девушку и подростка, а также водителя и двух пассажирок Exeed доставили в больницу.

Ранее шесть человек погибли в ДТП в Иркутской области с участием самодельного трактора. Авария произошла в Аларском районе недалеко от населенного пункта Ныгда, пятеро человек скончались на месте, один — в карете скорой помощи.