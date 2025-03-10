Подросток столкнул старшего брата в бассейн с крокодилом под смех родителей

NTK: в Гондурасе подросток столкнул брата в бассейн с крокодилом

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

Мальчик в Гондурасе намеренно столкнул старшего брата в бассейн с крокодилом. Об этом сообщило издание NTK.

На опубликованном видео можно заметить, что вокруг бассейна собрались несколько членов семьи и смотрели на рептилию на дне. Подросток сначала посмотрел на крокодила, а потом подошел к склонившемуся над бассейном старшему брату и столкнул его в воду.

Под смех собравшихся тот с криками выскочил из воды. Затем он попытался сам бросить младшего брата в бассейн к крокодилу, но ему помешали родители.

Запись вызвала недовольство среди жителей Гондураса. Некоторые удивились безразличному поведению старших во время происшествия, а другие возмутились тем, что семья держит дома крокодила.

Ранее в Замбии крокодил схватил рыбака и утащил под воду на глазах у его приятеля, а затем растерзал.

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