Крокодил схватил рыбака и утащил под воду на глазах у его приятеля

В Замбии крокодил утащил рыбака из провинции Мучинга под воду на глазах у его приятеля. Об этом сообщило издание ZimEye .

Мужчины рыбачили на реке Лунзе, которая разлилась после сильных дождей в конце февраля.

«Я не мог поверить своим глазам, когда крокодил внезапно вынырнул из воды и схватил его. Все произошло так быстро», — рассказал товарищ погибшего.

Хищник утащил рыбака под воду, где растерзал его.

Жители деревни Матихва организовали поисковую операцию. Люди обнаружили часть тела погибшего мужчины у берега, остальное съел крокодил. По словам одного из поисковиков, они испытали «полное опустошение», когда увидели, что половина тела рыбака плавала в воде, а крокодил все еще был там.

Местные жители заявили, что теперь живут в страхе. Они призвали власти принять меры по защите людей, которые ловят рыбу в реках. Люди обеспокоены растущей опасностью нападения крокодилов в регионе, особенно после наводнений.

Ранее в Австралии полицейские обнаружили в брюхе крокодила останки пропавшего пожилого мужчины.