Два школьника с пистолетом напали на подростка в московском метро

Школьники с пневматическим пистолетом напали на 16-летнего пассажира московского метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Инцидент произошел на Троицкой линии столичной подземки. На кадрах, предоставленных правоохранителями, видно, как два школьника подошли к подростку, оскорбляли его и вели себя вызывающе. Один из 14-летних парней направлял на пассажира пневматический пистолет, а другой снимал все происходящее на телефон.

Пострадавший школьник смог убежать от напавших на него подростков, когда поезд остановился на станции «Новаторская».

Правоохранители установили личности школьников-дебоширов, задержали их и доставили в отделение полиции вместе с родителями. В отношении подростков возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Санкт-Петербурге пассажир ударил кулаком по голове 15-летнюю школьницу на платформе станции метро «Кировский завод».