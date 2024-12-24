Подросток провалился под лед на Химкинском водохранилище

На Химкинском водохранилище 10 подростков вышли на лед, один из них провалился в воду. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Человек в опасности, тонет», — заявил он.

Подростков обнаружил катер Московской городской поисково-спасательной службы.

«Обнаружена группа подростков. <…> При нашем приближении покинули лед и побежали в сторону берега», — заявили спасатели.

По словам очевидцев, один из подростков провалился в воду по колено. Товарищи помогли ему выбраться, после чего компания разбежалась в разные стороны.

Ранее мужчина провалился под лед в районе Коптево. Это произошло на Большом Головинском пруде. Мужчина выбрался из воды самостоятельно и отправился домой. Помощь медиков ему не потребовалась.