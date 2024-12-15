Мужчина провалился под лед в Коптеве

Источник 360.ru: под лед Большого Головинского пруда провалился мужчина

Фото: Пресс-служба МЧС

В районе Коптево под лед Большого Головинского пруда провалился мужчина. Об этом 360.ru сообщил источник.

Подробностей происшествия пока нет. Информация о состоянии пострадавшего не поступала.

UPD: мужчина выбрался из воды самостоятельно и уехал домой. Помощь медиков и спасателей не понадобилась.

Ранее женщина с дочкой провалились под лед на озере в Челябинской области во время катания на коньках. На помощь пришли глава семейства и очевидцы, они смогли достать тонущих из воды.

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