Мужчина провалился под лед в Коптеве

В районе Коптево под лед Большого Головинского пруда провалился мужчина. Об этом 360.ru сообщил источник.
Подробностей происшествия пока нет. Информация о состоянии пострадавшего не поступала.
UPD: мужчина выбрался из воды самостоятельно и уехал домой. Помощь медиков и спасателей не понадобилась.
Ранее женщина с дочкой провалились под лед на озере в Челябинской области во время катания на коньках. На помощь пришли глава семейства и очевидцы, они смогли достать тонущих из воды.
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