Подросток пропал во время купания в реке в Приморье

В Приморском крае 16-летний подросток пропал во время купания в реке Большой Уссурке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Предварительно установлено, что 18 июня 2025 года во время купания пропал несовершеннолетний 2009 года рождения», — отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в месте, где плавал подросток, купание запрещено, на берегу установлены запрещающие знаки. Власти организовали поисково-спасательные мероприятия.

Прокуратура инициировала проверку по факту происшествия. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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