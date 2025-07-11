Подросток пропал во время купания в бухте Уссурийского залива

Шестнадцатилетний подросток пропал без вести во время купания со сверстниками в бухте Уссурийского залива. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, накануне днем компания школьников отправилась купаться в бухту Уссурийского залива. Один из зашедших в воду подростков не вернулся на берег.

Специалисты экстренных служб начали поисково-спасательные мероприятия. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Челябинской области на озере Сугояк погиб мужчина. По предварительным данным, он утонул во время рыбалки.