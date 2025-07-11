Подросток пропал во время купания в бухте Уссурийского залива
Шестнадцатилетний подросток пропал без вести во время купания со сверстниками в бухте Уссурийского залива. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
По версии следствия, накануне днем компания школьников отправилась купаться в бухту Уссурийского залива. Один из зашедших в воду подростков не вернулся на берег.
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