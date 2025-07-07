Челябинец утонул на озере Сугояк во время рыбалки

В Челябинской области на озере Сугояк погиб мужчина. Как проинформировало URA.RU, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону, рыбак 1952 года рождения отправился на озеро Сугояк в Красноармейском округе и не вернулся.

Спасатели МЧС России и специалисты мобильного поисково-спасательного отряда приняли участие в поисках пропавшего. Тело рыбака обнаружили в 250 метрах от берега. Его подняли из воды и передали правоохранительным органам.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

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