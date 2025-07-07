Челябинец утонул на озере Сугояк во время рыбалки

В Челябинской области на озере Сугояк погиб мужчина. Как проинформировало URA.RU, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону, рыбак 1952 года рождения отправился на озеро Сугояк в Красноармейском округе и не вернулся.