Подросток пропал более четырех суток назад в Челябинске
Волонтеры начали поиски пропавшего 27 мая 15-летнего жителя Челябинска
В Челябинске несколько суток не могут найти пропавшего 15-летнего мальчика. Об этом сообщили в сообществе «„Легион — СПАС“ поиск пропавших детей — Челябинск» во «ВКонтакте».
Волонтеры уточнили, что о 15-летнем подростке нет известий уже четыре дня. Он ушел из дома на Байкальской улице 27 мая и без вести пропал.
Активисты попросили горожан обратить внимание на приметы мальчика, возможно, кто-то сможет помочь его найти. На ребенке была черная одежда и белые кроссовки с зелеными вставками.
Накануне утром на севере Москвы пропали два мальчика 8 и 10 лет. Детей весь день искали и родители, и неравнодушные жители, и волонтеры. Вечером школьники нашлись и объяснили, что просто решили «пойти в поход».