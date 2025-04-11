Мужчина утонул в вырытой коммунальщиками яме в Тверской области

Мужчина упал в яму с водой, образовавшуюся из-за ремонтных работ в Конаково, и утонул. Об этом сообщила пресс-служба Конаковской межрайонной прокуратуры.

В ведомстве назначили проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия.

По данным Telegram-канала «112», очевидцами гибели стали случайные прохожие, но они не стали помогать тонущему человеку. Судя по кадрам, местный житель попробовал обойти яму, которую выкопали сотрудники коммунальных служб, но соскользнул в воду. После падения мужчина не пытался выбраться.

По неофициальной версии, погибший мог получить удар током от коммуникаций, которые проходили рядом. Также у мужчины мог случиться сердечный приступ.

Накануне на одном из строящихся объектов в Зеленограде рабочий упал в котлован. Пострадавший отделался легкими травмами.