Подросток погиб в ДТП с мопедом в Алтайском крае

МВД: один подросток погиб, еще один пострадал в ДТП с мопедом в Алтайском крае

В Алтайском крае произошло ДТП с участием двух подростков на мопеде. Один из них погиб, другого госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 6 июня в 20:25 двое подростков, оба 2010 года рождения, ехали на мопеде Racer без шлемов по федеральной трассе. Они направлялись из поселка Молодежного в Паново. Водитель не убедился в безопасности движения и врезался в движущуюся легковушку.

«В результате ДТП оба подростка были госпитализированы в медицинское учреждение. Один из них скончался», — уточнили в полиции.

Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

Выяснилось, что молодой человек, который ехал на мопеде, не имел водительских прав. По закону управлять мопедом можно с 16 лет. Его мать привлекут к ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию».

Ранее в Иркутской области пьяный 16-летний подросток устроил погоню с патрульной машиной. Молодого водителя привлекли к административной ответственности, а его дело передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей юноши могут наказать за передачу машины человеку без прав и за неисполнение родительских обязанностей.