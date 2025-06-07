Пьяный подросток на «Жигулях» устроил погоню с машиной ДПС под Иркутском

В Иркутской области пьяный 16-летний подросток устроил погоню с патрульной машиной. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Пьяный подросток устроил погоню в Тайшетском районе», — уточнили в ведомстве.

В отношении молодого автомобилиста составили несколько административных протоколов. Его дело передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей подростка привлекут к ответственности за передачу автомобиля человеку без прав и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Юношу поставят на учет.

Водитель ВАЗ проигнорировал требование инспекторов ДПС остановиться. После небольшой погони автомобиль удалось задержать. За рулем оказался 16-летний подросток. Он признался, что машину купил ему отец. Молодой человек был без водительских прав, и тест показал, что он пьян.

Ранее в Иркутской области подросток-мотоциклист пытался скрыться от полиции. Юношу поймали в рамках профилактического мероприятия «Несовершеннолетний водитель». Патруль заметил мотоциклиста, у пассажира которого не было шлема. Водитель мчался с высокой скоростью.