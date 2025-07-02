Водителя каршеринга осудили за смертельное ДТП в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде суд вынес решение по делу о смертельном ДТП, в котором автомобиль каршеринга въехал на остановку общественного транспорта в Сормовском районе и сбил пешеходов. В аварии погибли два человека. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на представителей районной прокуратуры.

По данным ведомства, авария произошла вечером 27 февраля 2025 года. Автомобиль марки Volkswagen Polo двигался со стороны улицы Ясная в направлении улицы Ужгородская. За рулем находился 18-летний юноша, а в салоне были пассажиры, включая несовершеннолетнего, который не был пристегнут ремнем безопасности.

«Молодой человек, двигаясь со скоростью свыше 130 км/ч, при максимальной допустимой скорости в населенных пунктах 60 км/ч, выехал на тротуар, расположенный слева относительно его направления движения, после чего совершил наезд на павильон остановки общественного транспорта и на пешеходов», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Сормовского района.

Суд признал водителя виновным и приговорил его к пяти годам заключения в колонии-поселении. Кроме того, он был лишен права управления транспортными средствами на два года и 10 месяцев.